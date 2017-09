'Infinite Now' van Opera Vlaanderen is Wereldcreatie van het Jaar

Dat meldt het Jahrbuch 2017 van het Duitse vaktijdschrift Opernwelt. In het Jahrbuch maakt de internationale operapers de balans op van het voorbije seizoen.

Infinite Now werd vrijwel unaniem verkozen tot de beste nieuwe opera van vorig seizoen. De opera baseert zich op het theaterstuk Front van regisseur Luk Perceval - over de Eerste Wereldoorlog - en de novelle Homecoming van de Chinese auteur Can Xue. De verschrikkingen aan het IJzerfront vervlechten zich met het verhaal van een vrouw die thuiskomt in een huis dat op een afgrond balanceert.

'In Infinite Now radicaliseert Chaya Czernowin haar zoektocht naar een geluidstaal. (...) Ze drijft deze zoektocht naar wat achter spreken, zingen en spelen schuilgaat als het ware op de spits,' klinkt het in het Jahrbuch.

De voorstelling kon na de wereldpremière op internationale lof rekenen. Eerder werd Perceval voor deze regie door het Duitse theatertijdschrift Die Deutsche Bühne uitgeroepen tot Operaregisseur van het Jaar.

Ook in de Tussenstand van Knack Focus, waarin de tien beste theaterstukken van het voorjaar werden opgesomd, dook deze productie op.

