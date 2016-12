In beeld: Toon Hermans, album van een zoon

Ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Toon Hermans heeft zijn zoon Gaby een onuitgegeven selectie beelden uit het familiealbum geselecteerd. Het resultaat is een genereus fotoboek, dat het leven van Toon weergeeft in woord en beeld en een intieme inkijk biedt in de privéwereld van Nederlands bekendste cabaretier.