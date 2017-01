'In 2010 noemde ik Stijn Meuris een boerenkloot met designermontuur. Terecht, natuurlijk'

Nadat Stijn Meuris trots had verkondigd dat hij niet meer ging stemmen, werd het moeilijk hem nog langer ernstig te nemen. Hij deed dat in 2010. In al mijn jeugdigheid noemde ik hem toen op Facebook 'een boerenkloot met designermontuur'. Terecht, natuurlijk. Nu is het zelfs nog moeilijker te vatten waarom Meuris in die tijd zijn geloof in de parlementaire democratie opschortte. Yves Leterme was weliswaar onze premier, maar België moest het wereldrecord regeringsonderhandelen nog binnenhalen. Van een crisissfeer zoals eind jaren negentig was absoluut geen sprake.

