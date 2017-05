Het Theaterfestival 2017 maakt selectie bekend

Van donderdag 31 augustus 2017 tot zaterdag 10 september 2017 vindt Het Theaterfestival plaats in en rond festivalcentrum Kaaitheater, Kaaistudio's, BRONKS, Beursschouwburg, KVS, De Vaartkapoen, CC Strombeek/Grimbergen en CC Westrand/Dilbeek. Om de selectie samen te stellen bekeek de jury in totaal 372 voorstellingen. Allemaal waren ze minstens drie keer te zien in onze contreien, gingen ze tussen 1 mei vorig jaar en 1 mei dit jaar in première en hebben ze een Belgische of Nederlandse (co)producent.

Voorzitter Johan Thielemans, Charlotte De Somviele, Wouter Hillaert, Liv Laveyne, Marijn Lems, Pieter T'Jonck, Els Van Steenberghe, Samme Raeymaekers en Karel Vanhaesebrouck gingen heel breed: 'Van grote repertoirestukken in klassieke schouwburgen tot conceptuele performances op een zakdoek groot, van pure dans voor een publiek van vooral professionals tot genereus locatietheater voor honderden families, van sociaal-artistiek tot hedendaags circus, van halve concerten tot hele marathons. Alleen opera en amateurtheater, stand-up comedy en musical vielen buiten de waaier, maar ook staken we wel eens onze neus binnen. Een mens moet ergens grenzen trekken.'

Delen Was het de afgelopen jaren vaak stevig spieden om theater voor kinderen en jongeren in de selectie te krijgen, dan had de jury deze keer makkelijk een heel festival kunnen vullen met alleen straf jeugdtheater. Jury van Het Theaterfestival

Boerenjaar voor het jeugdtheater

De jury merkt, in haar juryrapport, op dat de diversiteit meer dan ooit aanwezig was op de planken en dat 'duistere relatie- en familiedrama's' maar evengoed 'de onvermijdelijke vluchtelingenkwestie, de mondiale oorlogsindustrie, de toekomst van ons klimaat en de werking van het gerecht' frequent aangesneden thema's waren. Dé trend bleek evenwel het floreren van het jeugdtheater. 'Was het de afgelopen jaren vaak stevig spieden om theater voor kinderen en jongeren in de selectie te krijgen, dan had de jury deze keer makkelijk een heel festival kunnen vullen met alleen straf jeugdtheater.'

De jury koos naar eigen zeggen niet zozeer voor 'het beste' maar voor de voorstellingen met 'betekenis'. 'Om wat dans en theater onderscheidt van de echte wereld: omdat ze werken met kwaliteiten, in plaats van met kwantiteiten. Het ging ons om hoe kunst méér kan dan de media om een nationaal trauma als Dutroux te helpen verwerken, méér dan cultuurfilosofen om het nihilisme van een tijdperk voelbaar te maken, méér dan cafégesprekken om te redetwisten over hoe we moeten samenleven.'

Opvallend: geen enkele Nederlandse voorstelling haalde de selectie. Een feit, maar geen statement, aldus de jury. In de selectie van het Nederlandse theaterfestival doken dan weer wél enkele Vlaamse voorstellingen op: Risjaar Drei (Toneelhuis), Five Easy Pieces (CAMPO) en Zvizdal (Berlin).

Festivaltrailer: