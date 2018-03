'Haroun' van Het nieuwstedelijk: een stuk met de nadelen van een latrelatie

'Hebt u een kind mee?', is de eerste vraag die je gesteld wordt wanneer je je aanmeldt om Haroun bij te wonen, de nieuwe productie van Het nieuwstedelijk. Het zal toch niet waar zijn... Na KID (Bog) en Remember the Dragons (Berlin) worden dit seizoen ook bij Haroun de kinderen van de volwassenen gescheiden. Wie geen kind bij zich heeft, moet 'na de voorstelling een kind zoeken waarmee je over het kinderluik van het stuk kan praten'.

