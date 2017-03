Guy Cassiers, TG Stan en Serge Aimé Coulibaly palmen Festival d'Avignon in

Van 6 tot en met 26 juli 2017 transformeert Avignon tot een bruisende theaterstad. Zowat op elk plein, elke straathoek en in elk (historisch) gebouw valt er wel wat te beleven. En er is ruimte voor elk genre: statig repertoiretheater, multimediaal theater, aanstekelijke dans, impressionant poppentheater, klassieke concerten, tekstlezingen, jeugdtheater, straattheater. En wie daaraan nog niet genoeg heeft, bezoekt de tentoonstelling van Ronan Barrot. Gastcurator Olivier Py stelde een uitnodigend en gevarieerd programma samen.

Belgische kunstenaars zijn gegeerde gasten. Dit jaar toont Guy Cassiers er zijn Le sec et l'humide, naar een essay van Jonathan Littell, en Grensgeval. Die laatste voorstelling gaat begin mei in première in Toneelhuis en is, zoals Cassiers het ons vertelde, een voorstelling die hij moet maken omdat de actualiteit hem daartoe dwingt. Grensgeval is de enscenering van een tekst die Nobelprijswinnares Elfriede Jelinek in 2013 schreef als reactie op de schrijnende vluchtelingenproblematiek in Europa.

Ook TG Stan tekent present tijdens het festival en zal tijdens de drie laatste dagen van het festival 'Écrits d' acteurs' brengen op de pittoreske Cour du musée Calvet.

En Kalakuta Republic, een dansante ode aan Fela Kuti's muziek door de Burkinese/Belgische danser-choreograaf Serge Aimé Coulibaly, zal te zien zijn op de impressionante binnenplaats van Cloître des Célestins.

Ook Lemi Ponifasio (Standing in Time), Frank Castorf (Die Kabale der Scheinheiligen), Olivier Py (Les Parisiensen Hamlet), Simon Stone (Ibsens huis) , Katie Mitchell (De meiden) en Juliette Binoche (Vaille que vivre (Barbara)) trakteren met straf theater op innemende locaties.

