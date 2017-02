Gents kunstencentrum CAMPO genomineerd voor prestigieus Duits theaterfestival Theatertreffen

Dit festival selecteert en toont jaarlijks de tien beste voorstellingen die op Duits grondgebied te zien waren. Het is de tweede selectie die CAMPO als producent binnenrijft, vijf jaar na Before Your Very Eyes , een coproductie met Gob Squad. Het is eerder uitzonderlijk dat een buitenlands gezelschap een nominatie te pakken krijgt. Maar ook werk van Luk Perceval, Miet Warlop en Jan Fabre was al te zien tijdens Theatertreffen.

CAMPO's controversiële voorstelling, die aan de hand van de biografie van Marc Dutroux een korte geschiedenis van België schetst, wordt gespeeld door zeven Vlaamse kinderen tussen 9 en 14 jaar. Het stuk werd in Gent gemaakt door de Zwitserse theatermaker Milo Rau en zijn International Institute of Political Murder (IIPM). Rau veroverde de afgelopen jaren de grote internationale podia met scherp politiek theater zoals The Moscow Trials (2012), Das Kongo Tribunal (2015) of The Civil Wars (2015).

Sinds de première van Five Easy Piecesin mei 2016 op het Brusselse Kunstenfestivaldesarts toerde de voorstelling langs theaters in de hele wereld, van Rome tot Singapore. De voorstelling is nog te zien in Amsterdam, Parijs, Barcelona, Buenos Aires, Madrid, Sarajevo en Perth.

De Theatertreffen-jury is lovend: 'In his highly ambivalent production, which rigorously reflects on its own ethics, Milo Rau manages to set the self-confident individualities of the children from Ghent against evil, including the evil in art.'

In het rijtje genomineerden voor de 2017-editie van het festival prijken ook en onder meer Forced Entertainment, Johan Simons/Thalia Theater en Simon Stone.

(EVS)

Trailer Five Easy Pieces -

Five Easy Pieces - Milo Rau / IIPM / CAMPO from CAMPO on Vimeo.

Meer info: www.campo.nu, http://international-institute.de/ en www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/theatertreffen/auswahl_tt/auswahl_tt_1.php