'Europa in de herfst' van Theater Malpertuis: verhalen van gisteren, acteurs van morgen

Wordt Joren Seldeslachts een van de karakteracteurs van zijn generatie? Het zou zomaar kunnen. In Europa in de herfst bewijst Seldeslachts, bekend als Alan uit Spitsbroers en Charlie uit Beau Séjour, alvast dat hij een eeuwenoud personage als Oedipus tot een beklijvend, hedendaags individu kan kneden. Gezeten in een decor dat oogt als het puin van een ingestort paleis geeft hij rustig gestalte aan de uit Thebe verbannen, blinde Oedipus.

