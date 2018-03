Dolores Bouckaert toont haar gehavende lijf in 'Galop'

De intentie van dit stuk verdient zonder twijfel vijf sterren. Weinigen hebben de moed om te doen wat Dolores Bouckaert uitspookt in Galop. Al heel haar leven lang vecht Bouckaert tegen diabetes. De ziekte knaagt, letterlijk, aan haar lijf. In afwachting van een nier- en alvleeskliertransplantatie is ze een van de patiënten die om de dag aan de nierdialysemachine hangt. Tussendoor beitelt Bouckaert aan haar zelfportret.

