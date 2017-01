Directeur Kunstenfestivaldesarts wordt Ridder in de Orde van de Kunsten en Letteren

Christophe Slagmuylder (Brussel, 1967) is na een carrière als docent de Ecole nationale supérieure d'audiovisuel (ENSAV) de La Cambre en als producent van choreografen zoals Pierre Droulers en ZOO/Thomas Hauert sinds 2002 verbonden aan Kunstenfestivaldesarts. Eerst als medewerker programmering van de voormalige directeur Frie Leysen, vanaf 2006 als artistiek directeur van het Kunstenfestivaldesarts.

Delen Christophe Slagmuylder maakt van Kunstenfestivaldesarts een open en in de stad verankerde creatieplek waar tijd en ruimte is voor reflectie over de kunsten en de wereld.

Hij wordt geroemd omdat hij dat Kunstenfestivaldesarts tot een open en in de stad verankerde creatieplek maakt waar tijd en ruimte is voor reflectie over de kunsten en de wereld. Dat hij verschillende kunstenaars de kansen geeft om gedurende verschillende festivaledities een traject af te leggen, wordt zeer gewaardeerd. Ook de link van het festival met Franse podiumkunstenfestivals wordt gesmaakt. Kunstenfestivaldesarts coproduceert geregeld voorstellingen samen met Festival d'Automne à Paris, Festival d'Avignon, Théâtre national de Bordeaux en Musées de la Danse.

Op de manier draagt Slagmuylder, aldus de Franse overheid, bij aan de innovatie en de ontwikkeling van de hedendaagse kunsten. Zijn geloof in en engagement jegens de kunsten beschouwd de Franse overheid als een culturele, sociale en politieke daad.

Belgische kunstenaars die eerder gelauwerd werden door de Franse overheid zijn onder meer acteur Mathias Schoenaerts, pianiste Eliane Reys en Flagey-directeur Gilles Ledure. Zij kregen evengoed het ereteken van Ridder. Alain Platel en Anne Teresa De Keersmaeker mogen zich 'Commandeur in de Orde van Kunsten en Letteren' noemen, dat is de hoogste rang in de Orde van de Kunsten en Letteren, Ridder is de laagste rang.

(EVS)