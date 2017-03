De toekomst van de opera is vrouwelijk: dat bewijst 'Dagboek van een verdwenene'

Componist Annelies Van Parys vertimmert Leoš Janáceks amoureuze liedcyclus 'The Diary of One Who Disappeared' en maakt er een intrigerende kameropera van met een prominente rol voor de vrouwenstem. Ivo van Hove verpakt alles in een strakke regie.