'De Hondenwei': Alice Reijs en Ariane van Vliet op hun grappigst

Alice Reijs en Ariane van Vliet hebben veel gemeen: het zijn topactrices, hun roots ligt in Nederland, de liefde van hun leven bleek in Vlaanderen te wonen en onlangs schaften ze zich elk een viervoeter aan. Met die viervoeter trokken ze naar de hondenwei (oftewel: de losloopweide). En uit de gesprekjes over drolletjes en dominante reutjes groeide een hilarisch toneelstuk.