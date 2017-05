Danielle Dierckx wordt nieuwe coördinator van De Roma

Dat Paul Schyvens, initiatiefnemer en huidige coördinator van De Roma, op 1 juli 2018 vertrekt, was al eerder bekend. Schyvens leidde de grootschalige restauratie en renovatie van De Roma in goede banen. Onder andere het interieur werd vernieuwd en de buitengevels kregen een opknapbeurt. Voor het project kreeg De Roma vorig jaar nog de Vlaamse erfgoedprijs.

Nu maakt De Roma zelf in een persbericht bekend dat Danielle Dierckx Schyvens' functie zla overnemen. Dierckx is doctor in de Sociale Wetenschappen en heeft 'een sterke reputatie opgebouwd in het leiden van sociaal en stedelijk onderzoek' bij Centrum OASeS aan de Universiteit Antwerpen, aldus De Roma. Ze doceert er ook in de master Sociaal Werk. Voordien werkte ze bij Recht-Op vzw in Antwerpen en deed er vormingswerk en beleidsbeïnvloeding met gezinnen in armoede.

Dierckx heeft de taak om 'de continuïteit te verzekeren met een nieuwe alertheid' en de 24 medewerkers en 400 vrijwilligers onder haar hoede te nemen. ' Dat een sociaal bewogen academica de algemene coördinatie van de volksschouwburg opneemt is een bewuste keuze van haar en van De Roma', gaat het persbericht verder.

'Haar organisatorische en maatschappelijke deskundigheid passen goed bij waar De Roma nu voor staat: de continuïteit van een bloeiende schouwburg verzekeren en tegelijk nieuwe wegen verkennen om de aansluiting bij de uitdagingen van de stad versterken. Met de keuze voor een vrouw als eindverantwoordelijke doorbreekt De Roma ook een te masculiene eentonigheid in het culturele landschap.'