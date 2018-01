Comédienne Lies Lefever op 37-jarige leeftijd overleden

Lies Lefever (37) is in de nacht van woensdag op donderdag dood in haar woning aangetroffen. Het was haar man die haar in de keuken vond. Alle omstandigheden wijzen op een ongeval, maar het parket onderzoekt de zaak.

'Het parket stelde een wetsdokter aan om de precieze oorzaak van het overlijden te kennen', zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens. 'Voorlopig wijst niets op kwaad opzet. Er wordt wel nog een autopsie uitgevoerd op het lichaam, aangezien het om een jonge vrouw gaat en de exacte oorzaak van het overlijden nog niet kon worden bepaald.'

Publiek op haar hand

Lefever werd geboren in Rwanda, waar haar moeder haar dumpte in een beerput voor cholerapatiënten. De chemicaliën en zuren die haar aanvraten, maakten haar voor de rest van haar leven zwaar slechtziend. Een Belgisch koppel adopteerde haar daarna. Het verhaal kwam in 2015 aan bod in een aflevering van Heylen en de herkomst.

'Als ik eerlijk ben tegenover mezelf, ligt mijn hart niet bij comedy.' Lies Lefever in een interview met Gazet van Antwerpen

Als comedienne, begonnen na een comedycursus bij Henk Rijckaert, verzorgde Lefever onder meer de voorprogramma's van Kamagurka en Philippe Geubels. Daarnaast had ze kort een rubriek in De laatste show.

In 2011 bracht ze haar eerste avondvullende show Meisje van plezier. 'Ze vertelt kleine anekdotes en observaties, een beetje uitvergroot, maar niet meer dan de aanloop naar een liedje dat ze erover heeft geschreven. Simpele, pretentieloze liedjes, nooit langer dan twee strofen, met het venijn in de staart, een scherpe pointe of wat schuttingtaal', schreef De Standaard toen over haar voorstelling.

Collega Wim Helsen vult in een interview met Knack uit 2013 dat beeld van Lefever als humoriste aan: 'Zij is totaal niet bezig met wat de mensen van haar verwachten. Ze brengt gewoon haar liedjes en vindt dat zelf duidelijk heel plezant. [...] Bij haar was van het begin af aan duidelijk dat zij de mensen meekrijgt en het publiek op haar hand heeft.'

In 2014 stond ze op de Vlaams-Brabantse lijst voor Groen. Ook daarbuiten toonde ze zich regelmatig geëngageerd. Zo maakte ze twee jaar geleden op haar blog nog brandhout van het Pietenpact, waarin enkele organisaties beslisten om enkel nog roetpieten teg gebruiken. 'Te gek om los te lopen! [...] Zelf heb ik nooit, niet toen ik klein was en niet nu ik groot ben, een link gezien tussen zwarte piet en rassenhaat. Het is gewoon folklore. Cultureel erfgoed.'

Geen praktische stiel

In november vorig jaar zei Lefever in Gazet van Antwerpen dat ze een lijn trok onder comedy. 'Een dikke streep, geen stippellijn. Ik moet definitief stoppen, onder meer om mijn hoofd volledig vrij te maken voor nieuwe avonturen. Ik sluit niet uit dat ik ooit opnieuw op een podium stap, maar voorlopig is het genoeg.'

'Als ik eerlijk ben tegenover mezelf, ligt mijn hart niet bij comedy. Ik voel dat ik in die branche nooit het onderste uit de kan kan halen. Ten eerste puur praktisch. Als comedian hang ik af van anderen, omdat ik simpelweg niet op de speellocatie geraak. Voor vervoer richting de zaal ben ik afhankelijk van anderen. [...] Comedy is bovendien geen praktische stiel. Je werkt tijdens de vrijetijd van anderen. Er zijn nu eenmaal weinig optredens overdag.'

In hetzelfde interview maakte ze wel al volop nieuwe plannen. 'Voor mijn veertigste wil ik een boek schrijven. Liefst zelfs voor mijn negenendertigste. Eigenlijk had ik al aan mijn vijfde bezig moeten zijn.' Het heeft niet mogen zijn.

Gatz: 'Aparte fijne stem'

Op sociale media reageren veel mensen verslagen, waaronder minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). Hij spreekt over 'een aparte, fijne stem in het kapittel' en 'een cultuurtalent waarvan we lang nog niet alles gezien hadden'.