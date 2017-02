Circuit X maakt selectie bekend

Cicuit X werd in 2011 opgericht en wil de spreiding van voorstellingen van nieuw of relatief vrij onbekend werk stimuleren. Het zet daarbij in op kwaliteitsvolle en avontuurlijke voorstellingen die bij een breed publiek zullen scoren. Eind vorige week maakte de organisatie de selelectie van 2017 bekend.

De vier geselecteerde voorstellingen zijn het tragikomische Another One (Maxim Storms en Lobke Leirens), de docutheatervoorstelling Mining Stories (Silke Huysmans & Hannes Dereere), het intimistische Salut Copain van de SABAM Toneelschrijfprijs 2016-winnares Dounia Mahammed en Vera Tussings interactieve dansvoorstelling Mazing.

De jury bestond uit Lies Deschietere (programmator Schouwburg Kortrijk), Dries Douibi (organisator Festival Bâtard en dramaturg, programmator Beursschouwburg), Tom Helmer (dramaturg Theater Bellevue in Amsterdam), Angela Schellekens (programmator ccBE), Sabine van Baelen (programmator cc 't Getouw) en Lisa Wiegel (programmator Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond).

De vier voorstellingen zijn te zien tijdens Het TheaterFestival 2017 dat plaatsvindt van 31 augustus tot en met 10 september 2017 in Brussel.

Tijdens de subsidieronde vorig jaar werden de subsidies van de organisatie geschrapt door Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD). Of Circuit X zijn werking kan verderzetten, zal de subsidieronde in mei uitwijzen.

(EVS)

Meer info: www.circuitx.be

Smaakmaker - trailer van Mining Stories:

MINING STORIES [TRAILER] from Silke Huysmans & Hannes Dereere on Vimeo.