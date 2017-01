Christophe Coppens regisseert Foxie! (Het Sluwe Vosje) van Janácek in Brusselse Munt

Toen de Belgische ontwerper Christophe Coppens nog actief was in de mode werden zijn accessoires gedragen door leden van het koningshuis en sterren zoals Rihanna, Grace Jones en Róisín Murphy. Maar hij zag zwarte sneeuw en zag zijn modebedrijf failliet verklaard worden. Coppens draaide de pagina om en ging volledig voor een carrière als kunstenaar. Sindsdien woont en werkt hij in Los Angeles.

Voor de Brusselse Munt mag hij nu zijn eerste grote opera te regisseren: Het Sluwe Vosje van de Tsjechische componist Leos Janácek, voor de gelegenheid omgedoopt tot FOXIE!. Voor Coppens voelt deze rol een beetje als thuiskomen, aangezien hij voor zijn modecarrière een opleiding als theaterregisseur en acteur genoot. 'De cirkel is rond. Ik ben begonnen in het theater, heb vervolgens gekozen om mij op andere media te concentreren. Maar de bagage van het theater, verhalen vertellen, licht, geluid, ruimte zijn steeds blijven resoneren in alles wat ik tot hiertoe gedaan heb. Als ik een object maak, denk ik tegelijk aan de ruimte waarin dit komt te staan, het licht dat er op valt en de soundtrack die er bij hoort', klinkt het.

De wrede natuur

Het Sluwe Vosje is een van de laatste opera's van Janácek en de eigenzinnige componist kijkt er het leven mild en tegelijk compromisloos in de ogen. Ook prijst Coppens de muziek van deze opera: 'De muziek is werkelijk ongelooflijk mooi. Je doet je ogen dicht en je ziet gewoon de beelden. Het is zo modern en filmisch. Er is ook nog zoveel meer te lezen in deze gelaagde muziek, meer nog dan in de tekst. De vele instrumentale tussenspelen lenen zich ook om verhaallijnen verder uit te bouwen, karakters uit te diepen.' De wereld van de vosjes die Janá?ek portretteert, is er namelijk een waar frank en vrij geleefd wordt, waar de natuur in al haar wreedheid en schoonheid oprecht is: de dieren doden er om te eten, kraken woningen als ze daar zin in hebben, worden verliefd, vrijen voor het huwelijk, maken veel kinderen en sterven zonder veel dramatiek, bijna triviaal.

Menselijkheid

'Het gaat over mensen die menselijk zijn. De natuur van de mens. De mens als dier. Het onvermijdelijke. Het onontkoombare. Ik probeer dit te benaderen vanuit twee standpunten: enerzijds is er de adolescent die zichzelf, zijn seksualiteit en de wereld ontdekt, en anderzijds is er de mens van middelbare leeftijd die het onafwendbare op zich af ziet komen. Het draait rond de vraag hoe deze twee leefwerelden samenkomen, botsen, elkaar een spiegel voorhouden en tegelijk vervreemden van elkaar. Ik heb voor beiden een diepe sympathie, ik oordeel niet', licht de kunstenaar toe.

'Tegelijk is het een verhaal over 'female empowerment': over de weg die een vrouw aflegt, de mannen die ze tegen komt en hoe ze daarmee omgaat. De vrouw is in dit werk in alle opzichten het sterke geslacht. ' Voor zijn Sluwe Vosje keert Coppens met plezier terug naar het ontwerpproces en samen met ISM Architecten staat hij ook in voor de decors. De muzikale leiding van de opera is in handen van Antonello Manacorda.

Praktisch Muntpaleis (Tour & Taxis) Première, 17 maart 2017 - 20:00 21, 23, 25, 28, 30 & 31 maart 2017 - 20:00 19 maart & 2 april 2017 - 15:00 Info en tickets

