Chris Rock komt naar het Sportpaleis

Op 29 september staat de Amerikaanse stand-upper Chris Rock in het Antwerpse Sportpaleis in het kader van de Total Blackout-tournee. Een dikke week later, op 8 oktober, strijkt Rock neer in de Ziggodome in Amsterdam.

Het is alweer negen jaar geleden, sinds zijn laatste programma Kill The Messenger, dat Rock nog eens als comedian op tournee ging. Dat betekent niet dat hij afgelopen jaren stilzat. Rock, die beroemd werd als castlid van Saturday Night Live, schreef en regisseerde Top Five, maakte documentaires, regisseerde een HBO-special voor Amy Schumer en presenteerde in 2016 nog de Oscaruitreiking, inclusief bijtende openingsmonoloog. 'In de jaren 60 protesteerden we níét omdat er geen zwarten genomineerd waren. Toen hadden we échte problemen om tegen te protesteren. We hadden het te druk met verkracht en gelyncht worden om wakker te liggen van 'beste camerawerk'. En wanneer je grootmoeder aan een boomtak bungelt, is het moeilijk te malen om 'beste buitenlandse documentaire', was een van de scherpste stukken.

Comedian Jens Dendoncker is grote fan van Chris Rock en typeerde hem in Knack Focus' lijst van beste comedians ter wereld. 'Rock is cleaner dan Louis C.K. en Bill Burr, maar je kunt ook zonder een familieverpakking fuck, piss en cunt beenhard uithalen. Chris Rock weekt eerst een bulderlach los, en even later word je overvallen door het besef dat achter zijn grappen een grote waarheid of diepe tristesse schuilt. Zeker wanneer hij het over rassenkwesties en latent racisme heeft, maakt hij comedy met weerhaken.'

De kaarten voor de show in Amsterdam gaan in verkoop op 12 mei vanaf 12 uur. Wanneer de tickets voor de Antwerpse show beschikbaar worden gemaakt, is nog niet bekend, wel dat ze tussen 44 en 95 euro zullen kosten.