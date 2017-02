Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui: 'Ik wil het mooie Midden-Oosten laten zien'

De Belgisch-Marokkaanse choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui debuteert deze week bij The Martha Graham Dance Company in New York met Mozaïek. Als wederdienst is Grahams Chronicle te zien in het drieluik Hope bij Ballet Vlaanderen, waarvan Cherkaoui samen met Tamas Moricz de artistieke leiding heeft.