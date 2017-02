Cate Blanchett, Jude Law en Romeo Castellucci op 70-jarig Holland Festival

De 70ste editie van het Holland Festival opent op zaterdag 3 juni 2017 in de Gashouder met Claudio Monteverdi's Mariavespers in regie van Pierre Audi en uitgevoerd door De Nationale Opera. Het festival focust dit jaar op democratie. In het muziekprogramma ligt de nadruk op componist George Crumb en op eigentijdse muziek uit Indonesië. Daarnaast keert voor het jubileumjaar een aantal kunstenaars terug die de geschiedenis van het Holland Festival kleurden.

Focus: Democratie

Enkele festivalkunstenaars zoomen in op kwesties waar westerse democratische landen mee worstelen. Zo gaat regisseur Romeo Castellucci terug naar de jonge, ontluikende Amerikaanse democratie met La Democrazia in America, naar het gelijknamige boek (1835) van de Franse filosoof Alexis de Tocqueville. (Die voorstelling gaat op 8 maart 2017 in première in DeSingel in Antwerpen.) FLEXN van Peter Sellars en Reggie (Regg Roc) Gray toont het perspectief van een gemeenschap die zich uitgesloten voelt van het democratische proces. Regisseurs Dieudonné Niangouna en Thomas Bellinck richten zich op de vluchtelingenkwestie in respectievelijk Nkenguégi en Simple as ABC #2: Keep Calm & Validate. Manifesto van filmregisseur Julian Rosefeldt en actrice Cate Blanchett, The Naked Shit Songs van componiste Huba de Graaff in regie van Marien Jongewaard en The Tempest Society van filmmaker Bouchra Khalili ontleden de relatie tussen kunst en samenleving. En twee nationale theaterhuizen presenteren elk een eigen staat van de natie: het National Theatre uit Londen brengt My Country en Het Nationale Theater uit Den Haag The Nation. Beide voorstellingen tonen een verscheurd land waarin niemand, van politici tot burgers, verantwoordelijkheid lijkt te durven nemen.

Muziek uit Indonesië

De muziekprogrammering toont een selectie van eigentijds werk uit Indonesië. Het festival belicht ook de verschillende facetten van muziekvernieuwer George Crumb (1929).

70 jaar

Dit jubileumjaar keren kunstenaars terug die de geschiedenis van het Holland Festival kleurden. Romeo Castellucci, Alain Platel (met Nicht Schlafen) en Robert Lepage presenteren nieuw werk. De gebroeders Arthur en Lucas Jussen spelen Karlheinz Stockhausens Mantra. Ivo van Hove regisseert Obsession met Jude Law en Toneelgroep Amsterdam voor The Barbican. Pierre Audi brengt met De Nationale Opera een nieuwe versie van Claudio Monteverdi's Mariavespers.

Gratis in de publieke ruimte

Holland Festival toont ook dit jaar gratis werk in de openbare ruimte. Op het Museumplein staat de installatie I'd Rather Be Outside van het jonge collectief åyr. Op het Anton de Komplein in Amsterdam-Zuidoost speelt Boris Charmatz zijn nieuwste werk danse de nuit. Het Parlement van de Dingen bouwt in verschillende openbare ruimtes in Stadsschouwburg Amsterdam eenentwintig dagen lang aan een parlementair decor. Traditiegetrouw toont het festival een opera op groot scherm in Park Frankendeal, dit jaar Salome van De Nationale Opera.

In totaal presenteert het Holland Festival in het hoofdprogramma 50 producties met 142 voorstellingen/concerten en 36 contextprogramma's, waaronder 17 wereldpremières en 32 Nederlandse premières. Het festival duurt van 3 juni 2017 tot en met 25 juni 2017.

(EVS)

Alle info: www.hollandfestival.nl

Smaakmakers:

Manifesto - met Cate Blanchett

Nicht Schlafen - de nieuwste creatie van Alain Platel