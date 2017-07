Baseline van 'Another One': liefde is mekaar mogen pijn doen (en nog eens en nog...)

Maxim Storms en Lobke Leirens openden Theater Aan Zee 2017 met een mimetragedie. Zij spelen in 'Another One' een koppel dat de gevange is van hun stokoude liefde waarin pijn de norm van het zijn is geworden...