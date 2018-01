Ballet Vlaanderen gaat samenwerken met choreograaf van 'Black Swan'

Nadat onder anderen Guy Cassiers al theaterbewerkingen maakten van Les Bienveillantes, zal Opera Vlaanderen nu een opera baseren op de bestseller van Jonathan Littell. Met die roman over de Tweede Wereldoorlog won hij in 2006 de Prix Goncourt.

De opera moet de tegenhanger worden van Infinite Now, de alom geprezen opera van Chaya Czernowin en Luk Perceval rond Wereldoorlog I die door verschillende vakbladen werd uitgeroepen tot beste wereldcreatie van seizoen 2016-2017. Calixto Bieito, een van de beroemdste en beruchtste regisseurs van het moment, zal de coproductie van de opera met Teatro Real Madrid en Staatstheater Nürnberg leiden.

Herlees onze ****-recensie van Infinite Now hier

Ballet Vlaanderen gaat dan weer aan de slag met Benjamin Millepied, de voormalige directeur van het Ballet van de Opéra National de Paris. Bij het grote publiek is de chorograaf bekend omwille van zijn werk voor de Oscarwinnende film Black Swan. Voor Ballet Opera Vlaanderen zal hij zijn eerste avonvullende werk schrijven op muziek van Johann Sebastian Bach.

Beide projecten maken kans op een prijs van Fedora, de Europese vereniging van Filantropie voor Opera en Ballet. Die ondersteunt elk jaar creaties in de internationale opera en balletwereld. De Fedora Van Cleef & Arpels Award for Ballet bedraagt 100.000 euro, de Fedora Generali Award voor opera is 150.000 euro waard. Ook het publiek kan mee beslissen wie de Fedora-prijs uiteindelijk krijgt. Meer info daarover vindt u hier.

De wereldpremière voor beide producties is voorzien voor het voorjaar 2019.