'Armoede? Islamisme? Overlast? Het lijkt niet te bestaan, of komt alleen maar heel subtiel langs'

Als ik vroeger weleens door Borgerhout liep, amuseerde ik mij met het beeld dat veel Vlamingen over dat Antwerpse district hebben. In de ogen van Filip Dewinter is het een van de wijken waar de islamisering heeft gewonnen, en hij is lang niet de enige die denkt dat Borgerhout vergeven is van de salafisten, kutmarokkaantjes en andere onfrisse sujetten. Er is me nooit iets overkomen.

...