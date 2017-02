Antwerps comedycollectief wint Vara Leids Cabaret Festival 2017

De Belgen, they rule op de grote cabaretfestivals in Nederland. Terwijl Pieter Verelst in november 2016 nog de hoofdprijs wegkaapte van het 51ste Cameretten Festival, wonnen De Hygiena's gisteren de juryprijs op het VARA Leids Cabaret Festival 2017. Zij reizen tot juni, samen met de andere finalisten - PS en zo is het leven en Felix Heezemans -, met de Finalistentour langs de kleine zalen van de grote Nederlandse theaters.

Het VARA Leids Cabaret Festival wordt al sinds 1978 georganiseerd en is een vooraanstaand podium voor jong cabarettalent. Het festival probeert jong cabaret- en theatertalent te stimuleren door de deelnemers zowel voor, tijdens als na het festival intensief te begeleiden. Onder meer Wim Helsen begon zijn carrière op het toneel van VARA Leids Cabaret Festival.

(EVS)

Smaakmaker: