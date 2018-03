Altijd al willen dansen bij Ultima Vez? In hun nieuwe voorstelling nodigen ze u zelf uit

Het concept van Invited, de nieuwe worp van Ultima Vez-choreograaf Seppe Baeyens, valt in drie woorden samen te vatten: iedereen danst mee. En het is van moeten, of je nu plaatsneemt in een donker hoekje langs de kant of je gaat in het midden van de scène zitten op het 65 m lange en 30 cm dikke, hemelsblauwe touw Rope, een kunstwerk van voormalig Leuvens stadskunstenaar Ief Spincemaille.

