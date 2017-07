Als wetenschap om te lachen is: een snelcursus science comedy door Lieven Scheire

In de Angelsaksische wereld is wetenschapscomedy een volwaardige scene, met eigen evenementen en programma's. Lieven Scheire, die met zijn eigen show naar de Gentse Feesten komt, introduceert u in het genre: 'Trump passeert regelmatig de revue.'