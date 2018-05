Nep, maar wel beroemd: de fake influencers die je moet leren kennen

Lil Miquela

Miquela Sousa, beter bekend als Lil Miquela of Miquela, is een negentienjarig Braziliaans-Amerikaans model. Scroll door haar feed en je ziet een leven zoals dat van elke andere hedendaagse it-girl. Miquela gaat naar Coachella en Prada-defilés, zegt woke dingen over Black Lives Matter en transgenderrechten en post foto's van haar outfits - doorgaans chique street wear. Zoals elke andere influencer was ze bij het laatste optreden van Beyoncé. Zoals elke andere influencer gebruikt ze voor alles de hashtag #blessed

Er is maar één ding dat Lil Miquela van andere influencers onderscheidt.Ze bestaat niet. Er waren mensen die beweerden dat Miquela een marketingstunt van The Sims was, anderen zagen in haar de gefotoshopte versie van het Britse model Emily Bador. Was Miquela een geheim alter ego, een creatie van een bedrijf of een geprogrammeerde robot? Niemand die het met zekerheid kon zeggen.

Dat mysterie bereikte eind vorige maand een hoogtepunt nadat haar Instagram-account gehackt was. Al haar foto's waren verwijderd. Miquela zou ze pas terugkrijgen als ze mensen 'de waarheid' zou vertellen over haar identiteit. Daarop volgden een paar dolle dagen robotoorlog, waarna Miquela zich outte als robot. Een autonome AI-robot om precies te zijn, ontwikkeld door een bedrijf dat Cain Enterprises en gestolen was door een ander bedrijf, Brud..

Dat was onzin uiteraard, behalve één ding: Brud is een start-up in Silicon Valley die bij zijn laatste investeringsronde 6 miljoen dollar ophaalde. En die 6 miljoen dollars, die zijn wel degelijk echt.

Lil Mayo

Lil Mayo ontstond in 2014, toen Alex Martyn voor 750 dollar een oude rubberen pop van een alien kocht, er filmpjes mee maakte en naar feestjes mee reed, waar de pop selfies maakte met wie het maar wilde. Dat sloeg aan. 'Mensen goten bier in zijn mond. Meisjes kusten met hem. Eén keer heb ik hem teruggevonden met echte cocaïne in zijn neus', zei Martyn in Vice.

Waarna er iets gebeurde dat ook Martyn niet had zien aankomen. Naarmate Lil Mayo meer volgers kreeg, begonnen merken meer en meer gratis kleren naar hem te sturen. Daarop volgden sponsordeals en een eigen kledinglijn. Hoogtepunt van de hausse: een mail van het management van Rihanna met de vraag of Lil Mayo op haar volgende feest aanwezig kon zijn. Rihanna wilde namelijk met Lil Mayo op de foto.

Vandaag is hij een grote social-media influencer in de hiphop- en skatewereld. Hij maakt filmpjes - eerst op Snapchat en Vine, tegenwoordig op Instagram - waarin hij weed rookt en alcohol drinkt terwijl hij naar Future, Drake of Wu-Tang Clan luistert. Hij heeft een leger harde fans, maakt selfies met Dennis Rodman en Post Malone en wordt uitgenodigd in clubs voor actes de présence.

Poppy

Rond dezelfde tijd dat Lil Mayo doorbrak, liet ook Poppy voor het eerst van zich horen. Poppy, ook bekend als That Poppy, is een aspirant-popster met platinablonde haren, mangagrote ogen en een melkwitte huid. Ze beweegt als een androïde, knippert met haar wimpers als een robot en praat met een kinderlijke ASMR-fluisterstem..

Voor de duidelijkheid: Poppy is wel degelijk echt. Waarmee we bedoelen: ze is een personage, gespeeld door de echte actrice Moriah Rose Pereira. Haar partner is Titanic Sinclair, een even blonde en even bevreemdende regisseur.

De vraag is dus niet of Poppy echt is. De vraag is wat de bedoeling van Poppy is. Die discussie wordt in het bijzonder op YouTube en fora als Reddit gevoerd, waar elke video van Poppy geanalyseerd wordt.

De makers achter Poppy zoeken dat spel ook bewust op. Nadat er op het web een theorie was opgedoken dat ze in een sekte zat, bracht Poppy de video I'm Not in a Cult uit, waarin ze een minuut lang zegt dat ze niet in een sekte zit om vervolgens voor een symbool te buigen dat verdacht veel op dat van de Illuminati lijkt. Toen mensen zich afvroegen of ze een religie wilde starten, bracht ze zelf het boek The Gospel of Poppy uit, een kruising tussen de Bijbel en een meditatiegids.

Ze heeft zelfs een eigen een eigen fictiereeks over 'een ongewone popzangeres en internetster die een contract bij een tv-zender afsluit gebaseerd op de kracht van haar volgers op sociale media. Dat laatste lijkt heel erg meta, en dat is ook de bedoeling. Met 750.000 volgers op Instagram, meer dan 250 miljoen views op YouTube en 30 miljoen plays op Spotify is ze tegelijk een symbool van roem in digitale tijden en een artistiek commentaar erop. 'Like Warhol but for 2018', vatte New York Magazine het samen. Pop art voor YouTube-tijden.

Kylie Jenner

Kylie Jenner, een van de Kardashians die niet Kardashian heten, is met 108 miljoen volgers een van de grootste Instagram-sterren, die volgens bronnen een miljoen dollar vraagt voor een Instagram-post. Ze is bijzonder echt, dat wel, maar pioniert tegelijk een nieuw soort esthetiek.

Scroll door haar tijdslijn en je ziet haar veranderen. Haar lippen worden voller, haar jukbeenderen veranderen, haar huid wordt zwaarder gefotoshopt. Alles aan haar gezicht is customizable. Maar het meest tot de verbeelding spreken haar kapsels: nu eens neonroze, dan weer felblauw of hoogblond. Het is alsof je alle opties voor je Sims-avatar voor je ziet. The New York Times ziet er een nieuwe esthetiek in: die van de fembot. Het zijn niet alleen virtuele vrouwen die op echte vrouwen willen lijken: echte vrouwen willen er ook virtueel uitzien.