Zwangere Guy neemt Instagrampagina van Knack Focus over op Fire Is Gold

Couleur Café, Les Ardentes en Pukkelpop, plus onder meer de Lokerse Feesten met zijn homies van Le 77: voor Zwangere Guy, bekend van rapgroep Stikstof en van zichzelf, is de festivalzomer razend druk.

Ook op hiphopfestival Fire Is Gold, nu zaterdag in Vilvoorde, tekent de godfather van de Brusselse scene present. En of hij daar zin in heeft. 'Ik kom met een hele delegatie VLAMMERZ [sic] alles slopen', beloofde Guy alvast op zijn Facebookpagina.

U hoort graag wat vlammende namen? Zijn protegee Blu Samu komt tonen waarom sommigen haar de Vlaamse Lauryn Hill noemen en ook Isha, op wiens laatste plaat Guy een stukje meerapte, staat op de line-up. Genoeg kansen voor de man om BXL Finest bij te staan, dus.

Kortom, Zwangere Guy heeft een drukke dag voor de boeg, en daar hoeft u niks van te missen. De Brusselaar neemt zaterdag een hele dag de Instagrampagina van Knack Focus over, van de eerste hap ontbijt tot de laatste rhyme. Bruxelles arrive op uw tijdlijn!