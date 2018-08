Zo klonk 'de Boliviaanse Indiana Jones' Susobrino op Theater Aan Zee

Onder de noemer Jong Muziek geeft Theater Aan Zee vrij podium aan opkomend muzikaal talent, in samenwerking met muziekclub De Zwerver. Dinsdag mocht Susobrino het Fort Napoleon onderdompelen in zijn bedwelmende bad van Boliviaanse beats.

Susobrino is de nom de plume van producer Bart Van Obbergen Pérez, een jonge Limburger met roots in Bolivië. Hij won de Champion Sound Beat Battle 2018, een talentenwedstrijd voor beatmakers, en loste dit voorjaar zijn debuut-ep Mapajo. Daarvoor trok hij naar zijn land van herkomst om er field recordings te maken - geluiden uit de natuur, het dagelijks leven en zelfs van carnavalstoestanden; geen wonder dat ze hem weleens 'de Boliviaanse Indiana Jones' noemen - en die om te zetten in moderne digitale klanken.

Op Theater Aan Zee nam Susobrino zijn publiek mee op een zestien minuten lange trip in het teken van 'genezing'. Herbeleef het concert hieronder, en check Susobrino ook nog op 1/8 (Café Crayon, 22u30), 2/8 (KAAP/Vrijstaat O., 21u) en 3/8 (In de stad, 15u), wederom in het kader van Theater Aan Zee.