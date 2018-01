Zangeres Dolores O'Riordan (46) van The Cranberries is overleden

Dat melden meerdere Britse media op gezag van haar agent.

De zangeres, afkomstig uit het Ierse Limerick, was in Londen voor opnames toen ze daar overleed, zo citeerde Lindsey Holmes Publicity. Die voegde eraan toe dat er voorlopig geen verdere details zijn en dat haar familie om privacy heeft verzocht.

The Cranberries ontstonden in 1990 op initiatief van de broers Noel en Mike Hogan. Dolores O'Riordan voegde zich na een auditie bij de groep die populair werd in het laatste decennium van de vorige eeuw. De singles Linger, meegeschreven door de zangeres, Dreams (dat protesteert tegen het sectarisch geweld in Noord-Ierland) en Zombie werden hits. Het album No Need To Argue uit 1995 zorgde voor een internationale doorbraak.

De groep, die in 1993 debuteerde met Everybody Else is Doing It, So Why Can't We?, heeft meer dan 38 miljoen albums verkocht. In 2017 verscheen nog een akoestisch album onder de titel Something Else.

Een Europese tournee werd ingekort en een Amerikaanse afgeblazen omdat O'Riordan gezondheidsproblemen had. Eind december 2017 waren nog steeds geen plannen voor nieuwe concerten bekendgemaakt.

De zangeres bracht ook twee solo-albums uit, Are You Listening? (2007) en No Baggage (2009). In mei 2017 begon ze nieuw materiaal op te nemen.