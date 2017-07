WWWater neemt Knack Focus' Instagrampagina over op Boomtown

Achtergrondzang bij Arsenal en Baloji, een song op de soundtrack van Felix van Groenings Belgica, een ep op Soulwax' label DeeWee én twee eigen singles onder haar solo-alias WWWater: Charlotte Adigéry is een van dé beloftes van de belpop.

Vandaag staat Adigéry op Boomtown, in haar thuisstad Gent. U hoeft er niks van te missen, want de hele avond lang palmt WWWater de Instagrampagina van Knack Focus in, en neemt ze u mee voor, achter, naast en op het podium van Boomtown via posts en stories. Volg het vanaf omstreeks 17u via instagram.com/knackfocus!