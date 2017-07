Woodie Smalls staat tussen Kendrick Lamar en Shakira op gamesoundtrack

Wat hebben Humble van Kendrick Lamar, Am I Wrong van Anderson .Paak, Chantaje van Shakira en Tokyo Drift van de Sint-Niklazenaar Woodie Smalls gemeen? Ze prijken allemaal op de soundtrack van NBA 2k18, een hyperpopulair basketgame dat op 19 september uitkomt.

'Ik vind het echt crazy', reageert de rapper in De Standaard. 'Ik speel zelf van jongs af aan NBA 2K, net als mijn vrienden. Het is geweldig dat mensen zullen gamen met mijn muziek op de achtergrond.'

'De Benelux-afdeling van 2K Games benaderde ons zelf', vertelt manager Stijn Maris. 'Zij stopten vorig jaar ook al Bel me op van Lil' Kleine in hun soundtrack.' Maris verwacht veel van Smalls' passage: 'Als je nummer gespeeld wordt tussen Kendrick Lamar en Future kan dat alleen wonderen doen voor je credibiliteit.'

In een eerder interview met Knack Focus gaf Maris al aan dat Smalls' ambities hoog liggen: 'Hij wil het maken op het internationale toneel. Maar als er in de Belgische hiphop iemand is die het zou kunnen waarmaken in het buitenland, dan is hij het wel, denk ik. Ik merk dat er in het buitenland veel interesse is voor hem.'

Lees het volledige interview met Stijn Maris hier.

Woodie Smalls is niet de eerste Belg op een gamesoundtrack.Vier jaar geleden kon je in Grand Theft Auto V naar een volledig radiostation van Soulwax luisteren.