Win tickets voor het festival van The xx in IJsland (en massa's andere festivals)

Neem hier deel aan de wedstrijd.

Tussen 14 en 16 juli organiseert The xx, de gasthoofdredacteurs van onze festivalspecial, het Night + Day-festival aan de befaamde Skógafoss-waterval in het Ijslandse Skógar. The xx zélf, maar ook onder meer Kamasi Washington, Robyn en Earl Sweatshirt sieren de affiche. Zet uw vakantieplannen on hold, neem deel aan de wedstrijd van Knack Focus en maak kans op een duoticket voor dit festival, vervoer en verblijf inbegrepen.

Voor wie pech heeft, heeft Knack Focus nog massa's tickets te geef voor andere festivals, van Gent Jazz over Deep In The Woods, Cactus Festival en Antilliaanse Feesten tot de Gentse Feesten. Check de volledige lijst hier, samen met wat u dan wel moet doen voor die felbegeerde kaartjes.

