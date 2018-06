Wim Mertens en Joep Beving maken Gent Jazz-affiche compleet

1-2-3 piano! Op 1 juli, de dag van Melanie De Biasio, zakken componisten Wim Mertens en Joep Beving naar de Bijloke af. Onze landgenoot Mertens komt er het beste uit zijn ruim 65 (!) platen tellende oeuvre brengen, de als keukentafelcomponist begonnen 'nieuwe Nils Frahm' Joep Beving komt over uit Nederland om er zijn Spotify-kaskrakers - Peaceful Piano, iemand? - naar het podium te vertalen.

Op 3 juli vervoegen Theo Lawrence en Boogie Belgique dan weer feestneus Tom Jones. Lawrence, 22 en volgens Gent Jazz nu al The New Soul of Rock 'n' Roll, brengt zijn groep The Hearts mee, Boogie Belgique, het project van dj Oswald Cromheecke, doet het van aan de knoppen en zal uitpakken met electroswing die Parov Stellar met Bonobo verbindt.

Gent Jazz, met verder ook onder meer David Byrne, The Roots en Pharoah Sanders, vindt plaats tussen 29/6 en 8/7. Alle info: gentjazz.com.