'Wij werden jarenlang gepest': ex-werknemers van stichting Bono doen hun beklag

In november vorig jaar deed een groep voormalige medewerkers van het One Campaign-kantoor in Johannesburg via sociale media hun beklag. Volgens hen werden sommige werknemers 'slechter dan honden' behandeld.

De organisatie onderzoekt de klachten nu intern. De misstanden zouden tussen 2011 en 2015 gebeurd zijn. Zo zou een baas zijn werknemers bevolen hebben om zijn huishouden te runnen in het weekend. Een vrouwelijke werknemer werd gedegradeerd omdat ze de seksuele advances van een ambtenaar weigerde.

The One Campaign geeft alvast toe dat een voormalige leidinggevende zijn jonge medewerkers in e-mails én mondeling 'waardeloos' heeft genoemd. De klacht van de vrouwelijke werknemer die tot seks gedwongen zou zijn, is tot op vandaag niet bewezen, maar wordt, zoals alle andere klachten, wel degelijk serieus genomen.

Bono, die The One Campaign in 2004 mee oprichtte om tegen extreme armoede en veel voorkomende ziekten te vechten, heeft op de zaak gereageerd en zegt 'woedend' te zijn. Volgens hem is zijn stichting er niet in geslaagd om zijn eigen werknemers te beschermen. 'Ik moet daar voor een deel verantwoordelijkheid voor nemen. Ik haat pesten, ik kan er niet tegen', verklaart hij daarover in The Mail on Sunday.