'Wij kijken naar de wereld zoals hij': met Intergalactic Lovers op zoek naar René Magritte

Massa's schilderijen van René Magritte zitten er verstopt in de videoclip van Between The Lines. Daarmee is de nieuwe Intergalactic Lovers niet alleen een feest voor belpoppers, maar ook voor kunstfans. Meteen is het ook een mooie aanvulling op het Magrittejaar 2017, al waren zangeres Lara Chedraoui en de haren zich daar niet van bewust. 'Jef Bronder, regisseur en een van de mensen achter de clip, kwam met het idee op de proppen. Na wat research kwamen we erachter dat Magritte een beetje op dezelfde manier naar de wereld keek als wij.'

Verklaar u nader.

LARA CHEDRAOUI: Onze nieuwe plaat Exhale draait een beetje rond hoe moeilijk het is om je plaats te vinden in de wereld. De realiteit werkt op een bepaalde manier, maar daarnaast legt de maatschappij een traject op dat je moet volgen om succesvol te zijn. Dat geldt dan weer niet voor iedereen. Je ziet dat wanneer je zoals Magritte alles probeert anders te bekijken dan we gewoonlijk doen.

Magritte schilderde bijvoorbeeld een zeemeermin met een vissenhoofd en mooie benen, in plaats van het beeldschone bovenlijf met de vissenstaart die wij kennen. Dat is ook een manier om ernaar te kijken, maar niet wat een groot deel van de bevolking doet.

Hermann Hesse schreef ooit in een essay dat, wanneer je honderd mensen vraagt wat een tafel is, het overgrote deel begint over een vierkant met vier poten, enkelen daarop zullen variëren omdat ze weten wat het verwachte antwoord is en slechts een heel klein deel echt zal nadenken over wat een tafel allemaal kan zijn. Dat deel, aldus Hesse, heeft het supermoeilijk in de wereld, want vandaag moet alles zo efficiënt mogelijk. Op zich niet slecht, maar niet iedereen is gemaakt om zo vlot in alles mee te draaien.

Wat doet Intergalactic Lovers dan dat de meeste andere bands niet doen?

CHEDRAOUI: Ik denk dat we een nog een oldskool band zijn waar iedereen mee schrijft aan de nummers Je weet zelf hoe vergaderingen verlopen waarin iedereen zijn inbreng heeft: het duurt altijd langer, maar als het lukt, kom je met iets strafs waar alle deelnemers zich goed bij voelen. Wij sleutelen aan elk liedje tot we er alle vier helemaal in zitten. Ik vind dat een heel mooi traject, maar ook moeilijk. Begin maar eens een slecht voorgevoel over een nummer uit te leggen aan iemand anders die het een fantastische song vindt?

Hoe is dat proces verlopen voor Between The Lines?

CHEDRAOUI: Ik weet nog goed dat Maarten (Huygens, gitarist van Intergalactic Lovers, nvdr.) met een nummer afkwam, waar Brendan (Corbey, drummer, nvdr.) meteen het begin goed vond klinken, maar de rest niet 100 procent en waarbij Raf (De Mey, bassist nvdr.) een geniale lijn had die zou volgen op een nog te schrijven stuk. Wij dan eraan sleutelen, terwijl ik ook woorden probeerde te zoeken die goed bij de baslijn of bij de ritmesectie pasten.

En dan moest er nog een clip bij. Daarvoor trokken jullie naar Magrittes geboortedorp, het Henegouwse Lessines.

CHEDRAOUI: Dat dorp is echt fantastisch. Geen idee of het ooit op Vlaanderen Vakantieland is geweest...

Wij ook niet, helaas is het programma al even afgevoerd.

CHEDRAOUI: (onverstoorbaar) Als het ooit terugkomt, moeten ze daarnaartoe. Het is vergane glorie, met verlaten fabriekspanden en ineens een kruis met een Jezusbeeld, vier meter hoog langs de steenweg. De steengroeve daar is een soort budget-IJsland, de mensen zijn er zo vriendelijk en behulpzaam. Lou Deprijck, de man die Ça plane pour moi van Plastic Bertrand heeft geschreven, is van Thailand teruggekomen en woont er nu. Hij trakteert er mensen, drinkt er pintjes en vertelt er verhalen over the good old days.

Meteen naar the good new days: wat moeten we nog weten over jullie nieuwe plaat?

CHEDRAOUI: Exhale komt op 15 september uit, maar ligt al heel lang op de plank. Echt een beetje raar voor ons, we zijn vorig jaar in september al uit de studio gekomen. Ik ben zelf eerder een deadlinestudent. Als ik iets afheb, wil ik het zo snel mogelijk aan iedereen laten zien.

Het is een veel energiekere plaat dan mensen van ons gewend zijn. We wilden graag die live-energie in de studio kwijt, het moest er allemaal wat uit. Maar we zijn er fier op, we evolueren weer en dat was de bedoeling.