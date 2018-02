Wie heeft de langste? Vijf hiphopplaten die uit de hand gelopen zijn

Daar is overigens een goede reden voor: de Amerikaanse hitlijsten tellen bij streams niet het aantal keren dat een album beluisterd is maar gewoon het aantal streams van alle nummers samen, waarbij dan 1500 streams gelijk staat aan één album. Meer tracks op je album betekent dus per definitie een hogere notering. En het kan altijd nog wel een tikje langer:

Drake: Views (20 tracks, 81 minuten)

De slimste jongen van de hiphopklas op dit vlak. Hotline Bling, de wereldhit die een jaar vóór Views uitkwam, werd uit pure streamzucht achteraan in de plaat gedropt, als bonustrack. De even lijvige opvolger More Life mochten we zelfs geen album meer noemen, het was een playlist.

DJ Khaled: Grateful (23 tracks, 87 minuten)

Het zoontje van DJ Khaled, Asahd, wordt in de credits genoemd als producer. Volgens de papa omdat de reacties van de uk hem hielpen de tracklist samen te stellen, volgens ons omdat 87 minuten de gemiddelde tijd is dat Khaled junior zijn pamper schoon houdt.

Migos: Culture II (24 tracks, 105 minuten)

Hier begon het uit de hand te lopen. De Amerikaanse pers noemde de plaat een 'vuilbak voor data', wegens het hoge aantal overbodige nummers. De meest gehypete hiphopgroep van het moment kreeg dan wel weer Cardi B, Nicki Minaj, Drake, Post Malone, Big Sean én Gucci Mane op één album.

Chris Brown: Heartbreak on a Full Moon (45 tracks, 135 minuten)

'Almost four dozen songs about fucking or breaking up, sometimes both in the same song', vatte een recensent de laatste worp van Chris Brown samen. Veel meer valt er ook niet over te vertellen, buiten dat Brown zijn fans opdroeg het album niet te kopen op iTunes, maar on repeat te zetten op Spotify.

Rae Sremmurd

En de rek is nog lang niet uit de elastiek. Rae Sremmurd, het broederduo van de internethit Black Beatles, plant een drie-in-éénalbum: een groepsplaat plus een soloplaat van elke broer. Laat het Clouseau niet op ideeën brengen.