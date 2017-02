'Where's The Revolution': Depeche Mode is terug met nieuwe single

Depeche Mode is weer helemaal terug. Op 17 maart ligt 'Spirit', inmiddels het veertiende album van het Britse trio, in de winkel. 'Where's The Revolution ' is de gloednieuwe single die vandaag werd gelost.

In oktober kondigde Depeche Mode ook een nieuwe tournee aan. De zogenaamde Global Spirit Tour door Europa brengt Dave Gahan, Martin Gore en Andy Fletcher ook naar het Sportpaleis, op 9 mei. Het concert is helemaal uitverkocht.

De band, bekend van hits als 'People are People', 'Just Can't Get Enough' en Enjoy the Silence', heeft al een carrière van ruim 35 jaar achter de rug, en bracht al meer dan 100 miljoen albums aan de man. De laatste langspeler, Delta Machine, dateert van maart 2013.

'Spirit' bevat twaalf songs en is de eerste samenwerking met producer James Ford van Simian Mobile Disco, bekend van zijn werk voor Foals en Arctic Monkeys.