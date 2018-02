Werchter Boutique kondigt Lil' Kleine en Jessie J aan

De organisatie van Werchter Boutique heeft de affiche van het festival afgewerkt. Donderdag kondigde ze vijf artiesten aan die Bruno Mars en Oscar and the Wolf op 16 juni vervoegen in de line-up.

Drie van de vijf acts zijn Brits: Years & Years, de elektropopformatie rond Olly Alexander, zijn dat Tom Odell en Jessie J. Nog voor hen zal Lil' Kleine op het podium staan. De Nederlandse rapper is immens populair onder Vlaamse jongeren en staat eind april twee keer in een uitverkochte Lotto Arena.

Hoofdact Bruno Mars brengt dan weer DJ Rashida mee, die met haar mix van stijlen al een ideale opener bleek voor artiesten als Prince en Kelis. Zelfs Barack Obama nodigde haar in 2012 uit om mee op campagne te gaan.

Tickets voor en info over Werchter Boutique vindt u hier.