Weemoedig, maar euforisch: zo stelde Girls in Hawaii zijn nieuw album voor

Vandaag verschijnt, voor het eerst in vier jaar, een nieuwe cd van Girls in Hawaii. Nocturne werd, aan de vooravond van de release, voorgesteld aan een kleine honderd geprivilegieerden -prijswinnaars, vrienden, perslui- in het zaaltje van platenmaatschappij PIAS. En die zagen dat het goed was.