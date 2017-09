Weemoed én euforie: Girls in Hawaii onopvallend goed bij albumpresentatie

Girls in Hawaii, oorspronkelijk afkomstig van het Waals-Brabantse Eigenbrakel maar tegenwoordig opererend vanuit Brussel, hebben nooit zo frivool geklonken als hun naam deed vermoeden. Hun melodieuze indierock, met Grandaddy en Pavement als voornaamste invloeden, heeft altijd iets breekbaars gehad, maar dat stond het buitenlandse succes geenszins in de weg. Vanaf From Here to There, hun eerste langspeler uit 2005, werden de Girls razend populair in de Benelux, Frankrijk en Zwitserland. Sindsdien oogstten ze lovende kritieken van Reykjavik tot Toronto, ook al klonk hun Engels soms een tikje bizar.

