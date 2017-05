Wat we nu al weten over de nieuwe plaat van Muse

Het nieuwe, achtste studioalbum van Muse is stilaan de Twin Peaks van de popmuziek: er wordt al lang over gepraat, maar dat betekent niet dat we er veel over weten.

In september 2015 gooide drummer Dom Howard al een knuppeltje in het hoenderhok met een interview in de South China Morning Post. 'We weten gewoon dat we iets compleet, compleet anders moeten doen. Ik denk dat het tijd is om onze geesten wat meer los te laten in de studio en uit domeinen van de muziek de putten die we niet gewoon zijn. We hebben wel ideetjes over hoe we denken te kunnen evolueren. Dat is het woord: evolueren.'

Die evolutie kan voor Muse in veel richtingen gaan, zo blijkt. 'Ik lijk het bij elk album te zeggen, maar ik voel dat het tijd is om iets te doen dat meer uitgekleed is', zegt zanger Matthew Bellamy tijdens de Q Awards, eind vorig jaar. Op Instagram postte hij al een foto waarin hij trots poseerde met zijn eerste zelf ontworpen akoestische gitaar. Ook tijdens de laatste repetities blijkt hij al eens naar een akoestisch instrument te grijpen.

Designed my first custom Manson acoustic. Nice piece. Een bericht gedeeld door Matt Bellamy (@mattbellamy) op 1 Mei 2017 om 6:30 PDT

Last day rehearsals - Final touches Een bericht gedeeld door MUSE (@muse) op 16 Mei 2017 om 3:59 PDT

Een week na het 'akoestische interview' volgde dan weer een nieuw statement aan Q Magazine. 'Ik wil een hiphopplaat maken', zei Bellamy toen. 'In ieder geval zal ik op ons volgende album rappen.'

In een interview met VRT sprak de zanger ook kort over wat hij next music things. 'Ik ben geïnteresseerd in artificiële intelligentie. Menselijk denken wordt steeds minder naar waarde geschat, machinedenken wordt gepromoot. Er is de veronderstelling dat efficiëntie het beste is. Ik denk dat dat niet correct is.'

Nog een interessant stukje informatie hebben we te danken aan de Italiaanse superfan Antonio Ludovico. Hij ontmoette de band in maart dichtbij de Air Studios, waar Muse ook voor zijn vorige albums ging opnemen. 'Matt en Dom hebben me verteld dat ze nieuw werk aan het opnemen zijn', postte hij toen op Instagram. 'Eén stevig nummer en twee zachtere.'

Bellamy en Howard posten ook weleens zelf sfeerbeelden uit de studio, gaande van een atmosferisch stukje gitaar tot onderbroekenlol en een beetje horror tijdens de opnames van de videoclip van Dig Down.

Back in the studio. New song coming soon... Een bericht gedeeld door Matt Bellamy (@mattbellamy) op 5 Apr 2017 om 11:47 PDT

If only they'd let me direct Een bericht gedeeld door Matt Bellamy (@mattbellamy) op 11 Mei 2017 om 11:59 PDT

#DigDown Een bericht gedeeld door MUSE (@muse) op 16 Mei 2017 om 9:21 PDT

De laatste teaser is een oog in close-up dat wordt geopend en gesloten, ondersteund door een stevige gitaarriff.

#digdown Een bericht gedeeld door Matt Bellamy (@mattbellamy) op 16 Mei 2017 om 11:01 PDT

