Wat u moet weten over rapper Valtonyc en vrije meningsuiting in Spanje

De Spaanse rapper Valtonyc werd veroordeeld voor onder meer het verheerlijken van terrorisme en ontvluchtte daarom zijn land. Het is de eerste zaak van die aard die in België aandacht krijgt, maar de spanning rond vrije meningsuiting in Spanje loopt al langer op.