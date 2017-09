Wat u moet weten over Lil Peep, kanshebber voor meest gehate artiest van 2017

Deze maand verscheen Come Over When You're Sober (Part I), het debuutalbum van Lil Peep, een Amerikaanse twintigjarige emoartiest. Op zich niets speciaals, ware het niet dat Peep bijzonder is. Peep is namelijk de meest gehate artiest van 2017, aldus de internationale muziekpers. Zijn looks zitten daar voor iets tussen: Peep ziet eruit als een kruising tussen Justin Bieber en de James Franco van Spring Breakers. Oprecht. Zoek hem op Google Afbeeldingen en u zult zeggen: 'Amai, dat is net Justin Bieber, maar dan gekruist met dinges. Die in Spring Breakers. James Franco, juist ja!' Dat heeft veel met zijn geblondeerde kapsel te maken, dat Peep al eens roze durft te verven...