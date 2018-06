Wat u moet weten over Grimes, indiekid en het lief van Elon Musk

Het is alweer van Art Angels (2015) geleden dat Grimes nog een plaat heeft uitgebracht, maar in de tussentijd heeft ze zich aardig in the picture weten te houden. Een selectie: ze werkte mee aan de soundtrack van Suicide Squad, hielp Janelle Monáe met haar veelbesproken muzikale ode aan de vagina Pynk, sloeg de handen in elkaar met K-pop-girlband Loona en de Amerikaanse Hana, kondigde twee nieuwe albums aan en lekte een tracklist met werk...