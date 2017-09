Warhaus kondigt tweede album aan, check hier al nieuwe single 'Mad World'

Op 13 oktober verschijnt het nieuwe album van Warhaus, de band van Maarten 'Balthazar' Devoldere, in België. De aankondiging is opvallend, want de titelloze plaat komt amper een goed jaar na debuut We Fucked a Flame into Being.

De eerste single, Mad World, is intussen uit en kreeg meteen ook een clip mee, in één take opgenomen op Mallorca. De regie was in handen van Wouter Bouvijn, die voor Warhaus al onder meer de video van The Good Lie draaide, en Benny Vandendriessche, die voor Daan werkte. De hoofdrol wordt dan weer opgeëist door enkele toevallig passerende feestvierders.

Devoldere kondigde ook twee releaseconcerten aan, op 11 november in de Roma in Antwerpen en op 16 november in de Vooruit in Gent.

Bekijk hieronder de clip van Mad World.