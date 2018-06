Waarom Toto u méér raakt in een leeg winkelcentrum

Een foto van een leeg kitscherig winkelcentrum met daarover Toto's Africa, herwerkt alsof u het hoort in een leeg kitscherig winkelcentrum. Meer had het internet niet nodig om kopje onder te gaan in een bad vol nostalgie. 'De jaren 80 waren geweldig, laat niemand je het tegendeel zeggen. We hadden voltijdse jobs', reageert iemand op de bewuste YouTube-video. Iemand anders: 'Ik mis de eighties, ook al ben ik geboren in 1998.' Niemand die echt snapt waarom, maar alleen al het idee van naar Africa te luisteren in een leeg winkelcentrum raakt blijkbaar een gevoelige snaar.

...