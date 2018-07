Waarom Moby zijn successen niet kan overdoen: 'Een blanke kan onmogelijk nog zwarte stemmen samplen'

Een mens kan zich dezer dagen afvragen hoe onze Rode Duivels in godsnaam Brazilië gaan verslaan, hoelang de zon nog Sub-Saharaans zal branden boven ons land en of je op Rock Werchter best naar Franz Ferdinand of London Grammar gaat kijken. Wat u zich ook kunt afvragen, maar waar u wellicht minder mee bezig bent: wat is Moby in godsnaam aan het doen?

