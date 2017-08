Waarom is de popmuziek zo traag geworden?

Popmuziek is de laatste jaren almaar trager geworden. Althans, dat beweert Yakov Vorobyev, bedenker van de populaire dj-app Mixed in Key. Met die app analyseerde hij de 25 meest gestreamde tracks op Spotify in 2012 en in 2017. In die vijf jaar ging het gemiddelde tempo van de nummers met 23 bpm (beats per minute) naar beneden tot 90,5 bpm. Om u een idee te geven: Despacito van Luis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber klokt af op 89 bpm.

