Vuurwerk neemt Knack Focus' Instagrampagina over op Rock Werchter

Vuurwerk, de band van brothers in beats Thieu Seynaeve en Jergan Callebaut, ontstond in Brussel, waar ze met onder meer Max Colombie van Oscar and the Wolf en Sylvie Kreusch van wijlen Soldier's Heart in zee ging voor de ep's Grip en Warrior (2015). Vorig jaar verruilden de twee onze hoofdstad voor Londen, waar ze nu werken als klinisch psychiater en psycholoog, én de laatste hand leggen aan hun debuutalbum, later dit jaar uit bij het major label Universal.

Een appetizer krijgt u straks op Rock Werchter, waar het duo na doortochten op onder meer Pukkelpop en South by Southwest voor de allereerste keer staat.

Hoe debuteren op het grootste festival van ons land er aan toe gaat? Ontdek het via Knack Focus' Instagrampagina, want die wordt de hele dag lang ingepalmd door de mannen van Vuurwerk. Via posts en stories nemen ze je mee voor, achter, naast en op het podium van Rock Werchter. Check it out!