'Vuiligheid krijg je moeilijk uit hoofd en aderen weggespoeld'

Vijftig. Zo oud zou Layne Staley, de zanger van Alice in Chains, op 22 augustus laatstleden geworden zijn. Een feitje dat geruisloos voorbijtrok aan de mondiale muziekpers, en dus ook aan Knack Focus. Terecht, allicht. Want dood is dood, daar valt niet aan te tornen, en daar verandert de viering van een verjaardag die er in de strikte zin des woords geen is niets aan.

...